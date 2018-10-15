Финляндия обыграла Грецию, Эстония набрала первое очко в Лиге наций

В матче Лиги наций сборная Финляндии обыграла Грецию со счетом 2:0 и укрепилась на первом месте в группе 2 лиги С. У финнов четыре победы в четырех матчах. В другом поединке этой группы Эстония сыграла вничью с Венгрией (3:3), набрав первое очко в турнире.

Лига наций

Лига C

Группа 2

Финляндия – Греция – 2:0 (0:0)

Голы: Сойри, 46 (1:0). Камара, 89 (2:0).

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Лод, Камара, Пукки (Скрабб, 12), Сойри (Пиринен, 86), Туоминен (Карьялайнен, 90+1).

Греция: Баркас, Папастатопулос (Тзавеллас, 46), Манолас, Бакакис, Цимикас, Тзиолис, Фортунис, Пелкас (Кулурис, 73), Зека, Митроглу, Бакасетас (Христодулопулос, 55).

Предупреждение: Манолас, 75.

Судья: Гиль (Польша).

15 октября. Тампере. Стадион Ratina (Tampere).

Эстония - Венгрия - 3:3 (1:1)

Голы: Лутс, 20 (1:0). Д. Надь, 24 (1:1). Солои, 54 (1:2). Паткаи, 70 - в свои ворота (2:2). Аньер, 79 (3:2). Солои, 81 (3:3).

Эстония: Аксалу (Лепметс, 43), Тенисте, Тамм, Баранов, Метс, Пикк, Васильев, Лутс, Антонов, Аньер (Пурье, 90), Ойямаа.

Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Ловренчич (Беше, 80), Ковач, А.Надь, Кляйнхайслер (Паткаи, 68), Шоллои, Д. Надь (Эппель, 75), Солои.

Предупреждения: Аньер, 23. Лутс, 73. Д. Надь, 75. Баранов, 82. Паткаи, 90+3.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

15 октября. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".