Два специалиста пополнили штаб Луиса Энрике в сборной Испании

Официальный сайт сборной Испании сообщил об изменениях в тренерском штабе.
Сообщается, что в сборной теперь будут работать технический аналитик Хуанхо Гонсалес и физиотерапевт Лоренсо Дель Посо. Указано, что Гонсалес также будет выполнять функции технического ассистента и тренера вратарей. Он был профессиональным вратарем, выступал за "Спортинг" (Хихон) и "Линарес".
Напомним, после ЧМ-2018 сборную Испании возглавил Луис Энрике. Он заменил Фернандо Йерро, экстренно занявшего эту должность после отставки Хулена Лопетеги.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/nation-league/calendar/