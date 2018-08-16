Два специалиста пополнили штаб Луиса Энрике в сборной Испании

Официальный сайт сборной Испании сообщил об изменениях в тренерском штабе.

Сообщается, что в сборной теперь будут работать технический аналитик Хуанхо Гонсалес и физиотерапевт Лоренсо Дель Посо. Указано, что Гонсалес также будет выполнять функции технического ассистента и тренера вратарей. Он был профессиональным вратарем, выступал за "Спортинг" (Хихон) и "Линарес".

Напомним, после ЧМ-2018 сборную Испании возглавил Луис Энрике. Он заменил Фернандо Йерро, экстренно занявшего эту должность после отставки Хулена Лопетеги.