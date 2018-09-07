Черышев! Дзюба!! Россия победила Турцию в Лиге наций

Сборная России в первом для себя матче Лиги наций обыграла Турцию со счетом 2:1.

У россиян отличились Денис Черышев и капитан национальной команды Артем Дзюба.

В добавленное время мяч после удара Дзюбы попал в перекладину, а Андрей Лунев отбил опасный удар Хакана Чалханоглу.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону Россия проведет контрольную встречу против Чехии.

Лига наций

Лига В

Группа 2

Турция – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Черышев, 13 (0:1). Сердар Азиз, 41 (1:1). Дзюба, 49 (1:2).

Турция: Серкан Кырынтылы, Шенер Езбайраклы, Чаглар Сеюнджю, Сердар Азиз (Каан Айхан, 46), Хасан Али, Дженгиз Юндер, Окай Йокушлу, Мехмет Топал (Юнус Малли, 71), Юсуф Языджи (Огузхан Езякуп, 57), Хакан Чалханоглу, Дженк.

Россия: Лунев, Мариу Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов (Рауш, 82), Ерохин, Газинский, Зобнин, Кузяев (Могилевец, 73), Черышев (Ионов, 79), Дзюба.

Предупреждения: Шенер Езбайраклы, 39. Кудряшов, 54. Дзюба, 89.

Судьи: Диаш. Соареш, Тавареш, Мартинш, Пиньейру (все - Португалия).

7 сентября. Трабзон. Стадион "Шенол Гюнеш".

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