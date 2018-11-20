Ари: "В матче со сборной Швеции мы выложимся по полной"

Нападающий сборной России Ари​ признался, что рад дебюту в национальной команде. По его словам, команда выложится в матче Лиги наций против Швеции.

– Очень рад дебюту в сборной России, но, к сожалению, он сложился не столь удачно, – цитируют "Известия" Ари. – Нам противостоял очень сильный соперник, мы не сумели сдержать напор немцев. Впереди не менее сложный матч против шведов. Уверен, что мы можем сыграть лучше. Для нас победа в этой встрече крайне важна, и мы выложимся по полной.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.