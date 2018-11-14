Андрей Шевченко: "Дадим шанс нашим молодым игрокам"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об ожиданиях от предстоящего матча группового этапа Лиги наций против сборной Словакии (16 ноября) и товарищеской игры со сборной Турции (20 ноября). Специалист считает, что его подопечных ожидают трудные поединки.

– Эти два поединка очень важны для нас, – приводит слова Шевченко Football.ua. – Мы долго формировали состав и, как вы увидели, сделали акцент на молодых игроках. В каждом из них мы видим перспективу. Нам очень интересно посмотреть на них, но понятно, что мы дали им аванс. Мы хотим дать возможность каждому игроку показать себя. Понимаем, что нужно давать молодым шансы, хотя идем на определенный риск, ведь у них нет достаточного опыта. Хотим, чтобы они показали свой талант и помогли сборной добиться положительного результата.

Перенос матча в Турцию? Это связано с проблемами, с которыми столкнулась федерация. Так решили – значит, будет играть там. Я не вижу здесь ничего страшного. Были обстоятельства, из-за которых игра пройдет в Турции.

Словакия – Украина: Лига наций, 16 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).