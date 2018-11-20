Алексей Миранчук: "При любых раскладах сборная России выйдет на матч со шведами с мыслями только о победе"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перед матчем Лиги наций против Швеции отметил, что команда выйдет на игру с мыслями о победе. Игроки хотят занять первое место в группе Лиги наций.
– При любых раскладах мы выходили бы на матч со шведами с мыслями только о победе, – цитируют "Известия" Миранчука. – Болельщики ждут от нас положительных результатов. И нам самим хочется занять первое место в группе.
Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.
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https://iz.ru/813932/sevastian-terletckii/finalnyi-akkord-sbornaia-rossii-provedet-poslednii-match-v-godu
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