Владимир Маркин: "Комитет РФС по работе с болельщиками будет одним из самых дисциплинированных"

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание комитета РФС по работе с болельщиками под руководством Владимира Маркина, который вступил в должность в ноябре прошлого года. По окончании мероприятия итоги подвел глава органа.

- Какое направление работы комитета считаете наиболее приоритетным? Когда ждать первых результатов?

- Наш комитет не созывался полтора года, а кто-то говорит, что даже и два. И, честно говоря, не понимаю, как такое может быть, потому что он очень важный для футбола. Мы сегодня создали три рабочих группы, которые будут заниматься тремя приоритетными вопросами, а именно:

а) безопасность на стадионах. Будет выработана программа посещения членами комитета совместно с сотрудниками РФС на предмет выявления недоработок на аренах;

б) работа с болельщиками. Причем не с фанатами, а именно с болельщиками. Ведь работа начинается не на самих стадионах, а за его пределами;

в) законотворческая правовая группа. Все, что делается в нашем комитете, должно оформляться в виде законов. Сейчас мы дали этой группе задачу проанализировать сегодняшние законы по работе с болельщиками. Если выяснится, что имеющихся правовых норм недостаточно, значит, базу надо дорабатывать.

- Не боитесь, что на чемпионате мира в России повторятся марсельские события Euro-2016, когда в городе были побои?

- С уверенностью скажу, что этого не произойдет. По многим причинам. Посмотрите все международные соревнования, которые проводились в России. К примеру, Олимпиада в Сочи. Не было не то что прецедентов, не было даже маленьких замечаний! Вы прекрасно понимаете: что произойдет в Европе и что произойдет у нас – это большая разница. На нас сейчас смотрят с увеличительным стеклом, ищут малейшую соринку, хотя у самих – бревно в глазу. Поэтому будут сосредоточены все силы, в том числе и государственные. Наш комитет обязательно внесет свой вклад в безопасность во время ЧМ-2018.

- Насколько часто планируете собирать комитет?

- Он будет один из самых дисциплинированных. Мы договорились, что не будем даже опаздывать. Если кто-то не сможет прийти – обязан уведомить секретариат. Мы договорились собираться раз в квартал. А руководители рабочих групп будут на постоянной связи со мной и секретарем, и над их предложением мы будем работать. К следующему заседанию руководители групп должны уже предложить какие-то проекты по управлению. Не исключено, что их предложения будут формироваться в виде законов.