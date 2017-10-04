Валерий Газзаев: "В России наблюдается недостаток квалифицированных тренеров"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев, а также легендарный наставник "Спартака" Олег Романцев посетили с рабочим визитом Тамбов. Основным мероприятием, в котором приняли участие гости, стал круглый стол "Развитие массового футбола в Тамбовской области".

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев озвучил ряд имеющихся на сегодняшний день недостатков, стопорящих развитие детско-юношеского футбола в целом по стране. Это и отсутствие школьного футбола, и слабое внимание к дворовому футболу, который, по его словам, развивает индивидуальность юного футболиста, позволяет оттачивать технику. Он остановился и на проблемах профессионального футбола.

– В России сегодня существует 105 профессиональных клубов. 88 из них финансируется из региональных бюджетов и средств государственных корпораций, – цитирует Справедливо.ру Газзаева. – Это слишком много. Нужно сокращать количество профессиональных клубов и финансировать их с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Наблюдается недостаток квалифицированных тренеров. Отсутствует единая система подготовки молодых футболистов. Как только мы проигрываем в очередном крупном турнире, начинаются разговоры о том, что нужно развивать детский футбол. А никто им не занимается и финансируется он по остаточному принципу.

Отвечая на вопрос о состоянии российского футбола в преддверии чемпионата мира, Валерий Газзаев сказал, что давно уже пора проводить его реформу. Пока же результаты нашей национальной сборной не впечатляют. "Мы должны совершенствоваться, чтобы показать хороший результат на грядущем чемпионате мира".