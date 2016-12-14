В России предлагают арестовывать фанатов за нарушения на стадионах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение правил на стадионах, сообщает "Российская газета". В случае срыва футбольных матчей нарушители порядка рискуют провести за решеткой до 15 суток с последующим лишением права посещения стадионов до 7 лет. В случае некорректного поведения на трибунах со стороны иностранных болельщиков нарушители могут быть депортированы из страны.

На сегодняшний день за нарушение правил поведения на стадионах болельщику грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей или до 160 часов исправительных работ. При этом нарушителя могут лишить права посещать стадионы. Срок запрета может составить от 6 месяцев до 3 лет.

В случае повторения инцидента с неподобающим поведением на трибунах сумма штрафа составит от 10 до 15 тысяч рублей. В ином случае суд вправе арестовать нарушителя сроком до 15 суток. Стадион в данном случае может быть закрыт для проведения матчей от полугода до 7 лет.

"В то же время установленные статьей 20.31 КоАП санкции не оказывают на правонарушителей должного профилактического воздействия. Нарушений на стадионах меньше не стало. Поэтому предлагается ввести в статью дополнительную часть, наказывающую за грубое нарушение правил. Также прописывается, что считать грубым нарушением. Допустим, если из-за выходки болельщика матч был сорван, то наказание будет строгое. Повышаются и штрафы за нарушение запрета на посещение соревнований. Если болельщик из черного списка проник на стадион, то, согласно проекту, он может быть оштрафован на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Или арестован до 15 суток", – говорится в пояснительной записке.