Томская федерация футбола выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Председатель Федерации футбола Томской области Руслан Киселев заявил, что организация приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. В то же время Киселев выразил надежду, что приход Дюкова в РФС даст толчок развитию футбола в Сибири, на Дальнем Востоке и в других отдаленных от европейской части России регионах.

– Сегодня было общее собрание федерации, на нем решили выдвинуть на пост главы РФС Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ"), – сказал Киселев. – Это было общее решение. Мы знакомы с Александром Валерьевичем еще с момента, когда я работал генеральным директором "Томи". Я с ним контактировал. И знаю его, как человека, как руководителя крупной компании, который всегда готов был помочь при соответствующим обращении. Он, безусловно, футбольный человек. О его успехах можно судить не только по компании "Газпром нефть", но и по работе в "Зените". И, конечно, при выборе кандидатуры мы возлагаем большую надежду, что в Сибири, Дальнем Востоке и других регионах поднимется футбол, начнется строительство манежей и другой инфраструктуры. Верим, что обратят внимание и на профессиональный футбол. (Андрей Сизякин)