Скончался Валерий Глушаков

Сегодня на 59-м году жизни скончался бывший полузащитник "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков. Об этом сообщил племянник футболиста, хавбек красно-белых Денис Глушаков.

"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал в "Твиттере" капитан "Спартака".

Соболезнования от "СЭ"