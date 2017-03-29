Скончался Валерий Глушаков

Сегодня на 59-м году жизни скончался бывший полузащитник "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков. Об этом сообщил племянник футболиста, хавбек красно-белых Денис Глушаков.
"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал в "Твиттере" капитан "Спартака".
Соболезнования от "СЭ"
Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память.#валерий#глушаков pic.twitter.com/v9CsE6IdQx– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 29 марта 2017 г.