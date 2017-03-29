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Скончался Валерий Глушаков

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Сегодня на 59-м году жизни скончался бывший полузащитник "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков. Об этом сообщил племянник футболиста, хавбек красно-белых Денис Глушаков.

"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал в "Твиттере" капитан "Спартака".

Соболезнования от "СЭ"

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