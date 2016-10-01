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Широков стал председателем Профсоюза футболистов России

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Генеральный директор Профсоюза футболистов России Александр Зотов сообщил "СЭ", что бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал председателем профсоюза. Он отметил, что де-факто обладатель Кубка УЕФА исполняет свои обязанности.

– Все члены профсоюза поддержали кандидатуру Романа Широкова. Улаживаем последние формальности, – сказал Зотов.

– Когда бывший капитан сборной России официально займет свою должность?

– Де-факто он уже исполняет обязанности. Необходимо оформить протокол и поставить подписи, на следующей неделе завершим процесс. (Сергей АСТАХОВ)

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