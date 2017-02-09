Сергей Шавло - о Чанове: "Хочется поблагодарить Витю за то, что он был"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Сергей Шавло выразил соболезнования родственникам умершего Виктора Чанова. Экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Советского Союза скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

- Мне хотелось бы выразить глубокие соболезнования от лица ветеранов "Спартака", - сказал Шавло. - Виктор был профессионалом своего дела. На протяжении многих лет мы наблюдали конкуренцию Чанова и Дасаева в сборной. Они друг друга "подстегивали". В то время вратарская позиция сборной была надежно защищена. Виктор играл на высоком уровне.

Витя - надежный товарищ. Жаль, что такие люди уходят. Последний раз мы виделись около трех лет назад. Вместе участвовали в празднике, который проходил в Днепропетровске. К сожалению, мы его потеряли. Хочется поблагодарить Витю за то, что он был. (Любовь КОНЯЕВА)