Сергей Лавров: "Думал сегодня поиграть, но потянул себе спину"

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что игра в футбол - это удовольствие, которое позволяет забыть обо всем. Однако, по его словам, выйти на площадку удается обычно лишь раз в неделю.

- Что может дать любительский футбол? Удовольствие, наслаждение, это же так очевидно, - цитирует ТАСС Лаврова. - Когда играешь, ты больше ни о чем не думаешь.

Как часто играю? Раз в неделю (получается играть). К сожалению, второй раз, когда мы здесь играем, у меня не получается. Игры проходят в воскресенье с утра и в среду по вечерам, но вечера будних дней, как правило, таят в себе сюрпризы по работе, и приходится жертвовать футболом ради дипломатической деятельности.

Думал сегодня поиграть, но утром на разминке, к сожалению, потянул себе спину и хочу пару дней пропустить.