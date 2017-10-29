Любительская сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7х7, в полуфинале обыграв команду Мексики. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 2:2. В серии пенальти россияне выиграли со счетом 3:2.

В решающем матче, котороый пройдет завтра, сборная России сыграет с хозяевами турнира Гватемалой.

Чемпионат мира по футболу 7х7

Полуфинал

Россия – Мексика – 2:2 (2:1, 0:1, 0:0). По пенальти -3:2.

Голы: Кутузов, 7 (1:0). Иванов,12 (2:0). Виверос, 25 (2:1). Лара, 50+2 (2:2).

​Удаление: Платухин, 58.