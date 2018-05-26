РУСАДА взяло более 200 допинг-проб у футболистов в России в январе-апреле 2018 года

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло более 200 допинг-проб у футболистов, играющих в России, за первые четыре месяца 2018 года. По его словам, УЕФА берет пробы после каждого матча еврокубков.

- По линии РУСАДА в 2017 году взято 114 проб, за четыре месяца 2018 года - уже более 200, - приводит слова Безуглова пресс-служба РФС. - ФИФА в 2017-18 годах взяла около 100 проб. УЕФА берет пробы после каждого матча еврокубков и часто присылает контроль на базы клубов - так что по их линии проб взято не менее 300. И это, если только считать пробы мочи: почти всегда одновременно берут и кровь, так что проводится около 1500 тыс. исследований.