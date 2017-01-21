20:56 21 января | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Россия выиграла Мемориал Гранаткина

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Сборная России для игроков до 18 лет стала победителем Мемориала Гранаткина. В решающем матче россияне победили Казахстан, единственный мяч провел воспитанник СДЮШОР "Зенит" Никита Поляков. 

Для России это 10-я победа в 29 розыгрышах турнира (19-я с учетом сборной СССР).

Третье место на турнире заняла сборная Санкт-Петербурга.

Мемориал Гранаткина

Финал

РОССИЯ - Казахстан - 1:0 (1:0)

Гол: Поляков, 27.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Басист

Мо-лод-цы! Желаю не задрать нос и не зазвездиться раньше времени - тогда есть шансы вырасти в больших игроков.

05:12 22 января

spetrov

С победой наших! Хороший турнир. Ходил пацаном в свое время, когда еще в Москве играли.

23:47 21 января

SP2

Slim Taller, а другие-то команды ездить к нам перестали, надоели липовые пенальти в пользу наших.

22:42 21 января

SP2

Что и пенальти нашим не дали пробить? Как так? В штрафной никто не падал? )) Хотя на Гранаткина нашим уже и падать в штрафной необязательно, судьи просто так пенальти дают. Никому уже играть в таком турнире неинтересно. Как и смотреть.

22:41 21 января

П_о_в_а_р

Каклата опять расстроилася, но бодрится.)

21:52 21 января

Slim Taller

Казахстан.Индия,Санкт-Петербург....С такими командами в соперниках можно запросто стать чемпионами мира.

21:44 21 января

Буква Ё

Спасибо Дональду Трампу! Make Russia great again

21:36 21 января

muxaizsochi

Круто. Чё!!!

21:15 21 января

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Материалы других СМИ