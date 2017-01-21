Россия выиграла Мемориал Гранаткина

Сборная России для игроков до 18 лет стала победителем Мемориала Гранаткина. В решающем матче россияне победили Казахстан, единственный мяч провел воспитанник СДЮШОР "Зенит" Никита Поляков.

Для России это 10-я победа в 29 розыгрышах турнира (19-я с учетом сборной СССР).

Третье место на турнире заняла сборная Санкт-Петербурга.

Мемориал Гранаткина

Финал

РОССИЯ - Казахстан - 1:0 (1:0)

Гол: Поляков, 27.