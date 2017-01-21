Россия выиграла Мемориал Гранаткина

Сборная России для игроков до 18 лет стала победителем Мемориала Гранаткина. В решающем матче россияне победили Казахстан, единственный мяч провел воспитанник СДЮШОР "Зенит" Никита Поляков.
Для России это 10-я победа в 29 розыгрышах турнира (19-я с учетом сборной СССР).
Третье место на турнире заняла сборная Санкт-Петербурга.
Мемориал Гранаткина
Финал
РОССИЯ - Казахстан - 1:0 (1:0)
Гол: Поляков, 27.
Басист
Мо-лод-цы! Желаю не задрать нос и не зазвездиться раньше времени - тогда есть шансы вырасти в больших игроков.
05:12 22 января
spetrov
С победой наших! Хороший турнир. Ходил пацаном в свое время, когда еще в Москве играли.
23:47 21 января
SP2
Slim Taller, а другие-то команды ездить к нам перестали, надоели липовые пенальти в пользу наших.
22:42 21 января
SP2
Что и пенальти нашим не дали пробить? Как так? В штрафной никто не падал? )) Хотя на Гранаткина нашим уже и падать в штрафной необязательно, судьи просто так пенальти дают. Никому уже играть в таком турнире неинтересно. Как и смотреть.
22:41 21 января
П_о_в_а_р
Каклата опять расстроилася, но бодрится.)
21:52 21 января
Slim Taller
Казахстан.Индия,Санкт-Петербург....С такими командами в соперниках можно запросто стать чемпионами мира.
21:44 21 января
Буква Ё
Спасибо Дональду Трампу! Make Russia great again
21:36 21 января
muxaizsochi
Круто. Чё!!!
21:15 21 января