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21:50 | Футбол — "У своих ворот"

Роман Широков: "У Италии выделялся Дельвеккио, у нас – Кадыров"

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Полузащитник команды России Роман Широков после победы над Италией (6:3) в товарищеском матче подчеркнул, что на "Ахмат Арене" была прекрасная атмосфера. По словам хавбека, всегда приятно играть в Грозном.

Напомним, что в этой встрече принимали участие звезды российского и итальянского футбола.

– В Грозном всегда приятно играть, отличная атмосфера, полный стадион, – сказал Широков. – У Италии выделялся Дельвеккио, сделавший хет-трик. А у нас Кадыров – гол и три передачи. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Алекс Болельщик

и этот лизнул

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