РФС поздравил Симоняна с 90-летием

РФС поздравил с днем рождения вице-президента организации Никиту Симоняна. Сегодня знаменитому футболисту, тренеру и функционеру исполнилось 90 лет. В качестве игрока он защищал цвета сухумского "Динамо", а также московских "Крыльев Советов" и "Спартака". В составе красно-белых он выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР, а в сборной страны стал олимпиийским чемпионом-1956.

В качестве тренера он возглавлял московский "Спартак", "Арарат", сборную СССР и одесский "Черноморец". Со столичным клубом он выиграл два чемпионата и три Кубка СССР, а с "Араратом" в сезоне-1973 сделал "золотой дубль".

"На посту первого вице-президента РФС он зарекомендовал себя как умелый руководитель, принимающий взвешенные, мудрые решения и не боящийся брать ответственность на себя. В коллективе Никита Павлович пользуется безграничным уважением и авторитетом. В свои 90 лет он продолжает работать на благо отечественного футбола, вкладывая всю душу и любовь в дело своей жизни", - говорится в поздравлении на официальном сайте РФС.