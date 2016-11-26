Радимов поздравил себя с днем рождения

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем Instagram поздравил себя с днем рождения. Российский специалист, которому сегодня исполняется 41 год, вспомнил, как он отмечал свои дни рождения в прошлом, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Уфф! Сегодня мне исполняется сорок один! Не так и много?! Или очень много?! Это с какой стороны посмотреть, - написал Радимов. - Встречаю день рождения на сборах! Я уже говорил - команда за последнее время так рванула вперед, что это ли не лучший подарок? Надеюсь, и сегодня на игре с "Балтикой" не подведут!

Конечно, дни рождения складывались по-разному. Свои шестнадцать встречал дома, с родителями и друзьями. А ночью укатил с товарищем в Москву, не предупредив. В шестнадцать-то лет - ветер в голове вовсю гуляет! Мама все морги и больницы обзвонила, пока я у тетушки в Москве не объявился! Огреб, конечно, знатно.

Тридцатилетие пришлось на сборы в Турции (готовились к последнему матчу года в УЕФА против "Бешикташа"). И такая тоска взяла, что четвертый десяток разменял. Даже не дождался торта на ужине - ушел, закрылся в номере... Не понимал, дурак, что к сорока и после жизнь мужика, может, еще только и начинается. Время новых свершений!

В сам день рождения играл всего раз - в 2006-м. На "Петровском", против "Томи"! Вираж круто поздравил - крепко засело в памяти! Ну а еще... История громкая была! Это когда мой день рождения плавно перетек в день рождения Кержа и в разборку Гарика с нарядом милиции! Да дело прошлое.

Ну а сегодня тренером впервые встречаю праздник сначала на сборах, а потом - на бровке! Пацаны уже сделали подарок! И это... мои любимые раки. А вам всем заранее спасибо за поздравления! Мы вместе! Вы - сила!