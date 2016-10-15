Профсоюз футболистов России планирует создать пенсионный фонд для игроков

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов отметил, что многие игроки в довольно молодом возрасте остаются без средств к существованию. Для преодоления этой проблемы организация планирует создание пенсионного фонда для футболистов. Эта идея в скором времени будет обсуждена с главой РФС Виталием Мутко.

- У нас есть идея создания пенсионного фонда для футболистов, потому что очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию, - приводит ТАСС слова Зотова. - Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются, - мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу.

Также есть идея организации стабилизационных фондов в лигах, в которые клубы отчисляли бы определенные, необязательно большие деньги. Чтобы затем фонды могли поддержать ребят и клубы, которые обанкротились. Футболисты - обычные работники с семьями, обязательствами, кредитами, а во второй лиге зарплаты совсем небольшие - у многих по 10-15 тысяч рублей. В первом дивизионе ограничение зарплаты - 300 тысяч рублей в месяц, но многие не получают этих денег.