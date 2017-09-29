Олег Веретенников: "Впервые мысль стать тренером пришла мне в "Льерсе"

Бывший главный тренер "Ротора" и "Луча-Энергии" Олег Веретенников подчеркнул, что задумался о карьере тренера в сезоне-2000/2001, когда играл за бельгийский "Льерс". С 2017 года посол ЧМ-2018 и лучший бомбардир в истории чемпионатов России работает ассистентом наставника "Тобола" в Казахстане.

- Впервые мысль о том, что я хотел бы стать тренером, пришла ко мне в Бельгии: я играл в "Льерсе", наставником которого был Вальтер Меувс – известный футболист, финалист чемпионата Европы 1980 года, - цитирует Welcome 2018 Веретенникова. - Мне очень понравился его подход к работе, манера общения с игроками.

Помню, мы проиграли какой-то матч. На следующий день выходим на тренировку, а на поле мячами выложена наша игровая схема. Меувс стоит рядом, взглядом приглашает нас подойти поближе. Это был своеобразный разбор игры: он выбирал мяч, бил по нему, обращаясь при этом к игроку, и объяснял, что было плохого в его игре, на что стоит обратить внимание.

Игроки, которые заканчивают карьеру и прощаются с футболом, часто впадают в ступор: "А дальше-то куда?" Мне кажется, для любого игрока стать тренером – самый логичный путь. Во-первых, ты уже многое знаешь. Во-вторых, ты понимаешь игроков, потому что сам через все это проходил. Ну и, наконец, тебе проще адаптироваться к другой реальности, уже вне поля.