11:54 | Футбол — "У своих ворот"

На стадионе "Фишт" будет играть команда из Сочи

6

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова во время экскурсии для журналистов по стадиону "Фишт" отметила, что на этой арене будет играть команда из Сочи, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После Кубка конфедераций к нам обращались топовые команды с просьбой заявить стадион в качестве резервного. Сейчас идет Кубок России: там очень холодно, а у нас тепло. Но до чемпионата мира пока никаких товарищеских матчей на стадионе не планируется, - сказала Чернова. - Мы не будем демонстрационной площадкой, чтобы играли другие клубы. Домашняя команда, конечно, будет здесь играть. Но какая, пока не готова сказать.

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Orengrad

Позиция Черновой - Назло маме уши отморожу)))))

16:31

Разбанен досрочно

а эта тетя в курсе, что кубковые встречи не являются официальными, а не товарняки?

15:50

Jean4

Даешь Жемчужину с Черчесом во главе!

13:32

Cap. Morgan

Ара-Чурчхела Сочи)))

12:19

Lars Berger

В салочки...

12:10

King's Bounty RND

Чурчхела Сочи

12:03

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!