На стадионе "Фишт" будет играть команда из Сочи

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова во время экскурсии для журналистов по стадиону "Фишт" отметила, что на этой арене будет играть команда из Сочи, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После Кубка конфедераций к нам обращались топовые команды с просьбой заявить стадион в качестве резервного. Сейчас идет Кубок России: там очень холодно, а у нас тепло. Но до чемпионата мира пока никаких товарищеских матчей на стадионе не планируется, - сказала Чернова. - Мы не будем демонстрационной площадкой, чтобы играли другие клубы. Домашняя команда, конечно, будет здесь играть. Но какая, пока не готова сказать.