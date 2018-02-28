На стадионе "Фишт" будет играть команда из Сочи

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова во время экскурсии для журналистов по стадиону "Фишт" отметила, что на этой арене будет играть команда из Сочи, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– После Кубка конфедераций к нам обращались топовые команды с просьбой заявить стадион в качестве резервного. Сейчас идет Кубок России: там очень холодно, а у нас тепло. Но до чемпионата мира пока никаких товарищеских матчей на стадионе не планируется, - сказала Чернова. - Мы не будем демонстрационной площадкой, чтобы играли другие клубы. Домашняя команда, конечно, будет здесь играть. Но какая, пока не готова сказать.
Orengrad
Позиция Черновой - Назло маме уши отморожу)))))
16:31
Разбанен досрочно
а эта тетя в курсе, что кубковые встречи не являются официальными, а не товарняки?
15:50
Jean4
Даешь Жемчужину с Черчесом во главе!
13:32
Cap. Morgan
Ара-Чурчхела Сочи)))
12:19
Lars Berger
В салочки...
12:10
King's Bounty RND
Чурчхела Сочи
12:03