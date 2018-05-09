Мутко ответил, остается ли он в спорте

Вице-премьер Виталий Мутко, которому предложена новая должность в правительстве (вице-премьер по вопросам строительства), после финала Кубка России прокомментировал корреспонденту "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ свое будущее назначение. В Волгограде в решающем матче второго по значимости турнира "Тосно" победил курский "Авангард" – 2:1.

– Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят – будем работать, – сказал Мутко. – Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы – региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений – они тоже касаются спорта.

– Но на финал Кубка вы приехали. Значит, все еще в футболе?

– Так у меня тут много обязательств, совместно с правительством. Тут много всего – дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы – это святое. Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза, было много мероприятий. Город Волгоград – молодцы. Много сделали. Ждем Англию (во время чемпионата мира. – Прим. "СЭ"). Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион – роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

– В РФС останетесь?

– Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом – посмотрим.

– Совмещение возможно?

– Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол, чем могу.

Всех с Праздником!

Строитель русского спорта. Зеленов о заслугах Мутко