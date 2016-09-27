13:38 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Международный форум "Россия - спортивная держава" обсудит проблему договорных матчей

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Международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет с 10 по 13 октября во Владимирской области, обсудит проблему борьбы с договорными матчами, информирует пресс-служба мероприятия.

- В последнее время одной из основных угроз профессиональному спорту стали договорные матчи. Получая массовое распространение, договорные встречи подрывают саму суть спорта и олимпийского движения. В футбольном мире эта проблема стоит наиболее остро, - говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Патриот Сибири

Какое актуальное название у форума. Самое смешное, что тезис "Россия - спортивная держава" вовсе не противоречит тезису "Россия - неспортивная страна".

14:15

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