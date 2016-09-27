Международный форум "Россия - спортивная держава" обсудит проблему договорных матчей

Международный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет с 10 по 13 октября во Владимирской области, обсудит проблему борьбы с договорными матчами, информирует пресс-служба мероприятия.
- В последнее время одной из основных угроз профессиональному спорту стали договорные матчи. Получая массовое распространение, договорные встречи подрывают саму суть спорта и олимпийского движения. В футбольном мире эта проблема стоит наиболее остро, - говорится в сообщении.
Патриот Сибири
Какое актуальное название у форума. Самое смешное, что тезис "Россия - спортивная держава" вовсе не противоречит тезису "Россия - неспортивная страна".
14:15