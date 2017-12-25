Игорь Ефремов: "Мутко взял огонь на себя"

Президент ФНЛ, член бюро исполкома РФС Игорь Ефремов назвал взвешенным решение приостановить деятельность Виталия Мутко на посту президента РФС. Это решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

- Взвешенное решение. Виталий Леонтьевич мужественно взял на себя огонь с точки зрения отстаивания своего чистого имени. Что касается текущей ситуации, я считаю, что с учетом финансовой ситуации, которая была два года назад, это оптимальное решение, тем более оно не противоречит уставу.

- А приостановление полномочий на какой срок? Речь идет о сроке до полугода?

- Да, но, вполне вероятно, что решение будет принято раньше.

- А он будет подавать на МОК в CAS?

- Да.

Напомним, что ранее МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпиадах.