Игорь Албин: "Большинство замечаний ФИФА по связи находятся в "зеленой зоне"

Вице-губернатор Петербурга в эфире "Радио "Зенит" рассказал о совещании по поводу коммуникаций на строящейся арене в Северной столице.

– Прошло плановое совещание с участниками Министерства массовых коммуникаций, органов власти Петербурга, "Арены 2018" и оргкомитета чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, – рассказал Албин. – Обсуждали рабочие вопросы, связанные с информатизацией, связью и подготовкой информационных технологий для проведения международных мероприятий. Хочу отметить, мы жестко разграничили ответственность сторон на нашем стадионе на Крестовском острове. Мы хорошо понимаем, где чьи полномочия.

Во-вторых, с учетом того, что мы постоянно получаем тестовые замечания ФИФА, они у нас детально и предметно отработаны, разбиты по трем секторам: красный, желтый и зеленый. Большинство мероприятий, связанных с информатизацией связи, находятся в "зеленой зоне". Мероприятия, которые касаются временных зданий и сооружений, а также приспособлений стадиона – это отдельный набор требований. С Минкомсвязи мы договорились о том, что эти требования, а также мероприятия и источник финансирования будет определены до конца текущего года. Установка оборудования будет завершена до конца ноября. К пуско-наладке приступим 1 декабря и 10-го числа завершим.

Однако есть одна проблема с использованием специализированной радиосвязи, так называемой ТЕТRА связи. Тут существуют два варианта развития событий. Первый – это оборудование будет закупаться правительством Петербурга либо приниматься в аренду. Но в одном и другом случае расходы на себя берет Минкомсвязь. По большому счету, по итогам совещания никаких рисков, связанных с подготовкой и вводом в эксплуатацию систем связи, wi-fi, радиосвязи, звука и так далее, мы не видим. (Сергей ЦИММЕРМАН)