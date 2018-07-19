ФИФА грозит снять очки с "Кубани". Клуба уже не существует

ФИФА предупредила о наказании ряда клубов в случае невыполнения постановлений федерации или Спортивного арбитражного суда о взыскании долгов по зарплатам футболистов. В их число вошла и российская "Кубань". Краснодарский клуб оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков и должен оплатить штраф в течение 30 дней. Если до дедлайна штраф не будет оплачен, то с клуба будут сняты 6 очков, а также наложен запрет на регистрацию новичков в течение одного трансферного окна.

Проблема заключается в том, что по окончании сезона-2017/18 "Кубань" была расформирована в связи с финансовыми трудностями. Вместо нее в Краснодаре появился "Урожай", который начнет выступления в ПФЛ.

Также санкции могут быть наложены на катарские "Аль-Араби" и "Аль-Харайтият", египетский "Замалек", "Аль-Джазиру" из ОАЭ и турецкий "Мерсин Идманюрду".