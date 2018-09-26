Экс-игрок "КАМАЗа" намекнул на странные матчи "Анжи"

Бывший игрок "КАМАЗа" и "Ротора" Иван Тодорович в интервью "Бизнес Online" рассказал, почему клуб из Набережных Челнов не мог выйти в премьер-лигу. Также он намекнул на странные матчи "Анжи".

– На ваш взгляд, почему "КАМАЗ" столько лет оставался на третьем месте в первом дивизионе?

– Это просто какая-то серия неудач. Мы тогда обыгрывали все сильные команды. В основном мы теряли очки с клубами, которые находились заметно ниже нас. К тому же, мы играли по-честному. Мы не продавали и не покупали матчи. В один сезон в высшую лигу попала команда "Анжи". Скажем так: у них были варианты, когда они играли домашние матчи с особыми клубами. Мы же играли по-честному. Каждый раз нам недоставало каких-то трех-четырех очков.

– Вам когда-нибудь предлагали сдать игру?

– Нет, такого никогда не было.

– Тогда как бы вы объяснили домашнее поражение "Кубани" 2008-м году? Команда вела в счете 3:1 к перерыву, но во втором тайме пропустила три мяча и по сути выключилась из борьбы за выход в РПЛ. Многие допускали, что это был договорной матч.

– Я не верю в это, потому что это было, если я не ошибаюсь, за три тура до конца чемпионата. У нас были большие шансы выйти в премьер-лигу. Я не верю, что клуб мог сдать матч в такой ответственный момент турнира. К тому моменту "Кубань" шла второй, а мы – третьими. Если бы мы выиграли эту игру, у на стало бы на одно очко больше. Хотя, признаюсь, я слышал о таких слухах.