Болельщику запретили посещать стадионы в течение шести лет из-за пиротехники

Тушинский районный суд запретил 22-летнему болельщику, использовавшему пиротехнику на матче чемпионата России, посещать спортивные мероприятия в течение шести лет. Также ему назначили 14 суток административного ареста. Фамилия правонарушителя и матч, после которого его задержали, не сообщаются.

​– Постановлением Тушинского суда за совершение правонарушений мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть лет, – цитирует официального представителя МВД РФ Ирину Волк агентство городских новостей "Москва". – При задержании у него нашли и изъяли шесть петард, два файера и одну заряженную ракетницу.