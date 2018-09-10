Более 100 команд примут участие в первой в истории Дзюбиаде

Детская футбольная лига объявила о создании нового соревнования под названием "Дзюбиада: Честь имею!". Первый турнир с участием 100 команд из 56 российских регионов пройдет 14-16 сентября в Анапе.

Участники в ходе конкурсов будут бороться за следующие награды: "Дзюбато" – за самый красивый гол, "ДзюБашка" – за умение играть головой, "Дзюбинушка" – за самый сильный и точный удар.

Абсолютный чемпион Дзюбиады получит титул "Дзюбаха-парень". Призы для участников учредил нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

"Мы провели в соцсетях опрос среди ребят: будь вы тренерами, кого из игроков сборной России пригласили бы в свою команду? Часто упоминались Головин, Черышев, Кокорин, Фернандес. Но бесспорным лидером стал Артем Дзюба. Ребят не проведешь. Они отметили Артема не только за отличную игру на чемпионате мира, но и за смелость, волевой характер, жажду борьбы, умение постоять за себя и товарищей по команде. Они увидели в Дзюбе своего! Ведь именно такие черты характера в цене у мальчишек.



И вот мы решили устроить для ребят "Дзюбиаду", которую также можно назвать "шутливые старты в серьезный футбол". В программе будет много разных футбольных задач, где мальчишкам предстоит проверить те игровые качества, которыми силен Дзюба, - сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.