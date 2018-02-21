11:49 21 февраля | Футбол — "У своих ворот"

Арестован старейший футболист России

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Старейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев оказался под арестом в Ижевске, сообщает ИА "Удмуртия". 71-летний бизнесмен принимал участие в официальных матчах чемпионата России и в 2005 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в стране – на тот момент ему было 59 лет.

Бизнесмена, который также являлся президентом ижевского футбольного клуба "Союз-Газпром" ("Газовик-Газпром") и был гендиректором "Спецгазавтотранса" (ныне ПАО "Газпром Спецгазавтотранс"), подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору с группой лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Дополнительная информация

https://udmurt.media/news/proisshestviya/32259/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SS-1525-Sergey

Уж думал Симоняна взяли, по заголовку судя. Даже фраза вырвалась: "Давно пора!". Лишних двадцать лет кресло протирает, ан нет!

21:53 21 февраля

Alex.S

Помню этого типа. Пользовался своим служебным положением. Как и Фетисов, который сам себя выпустил на лед в игре со СКА,

13:27 21 февраля

баламошка

Газпром. Чего ещё от них ждать?

13:15 21 февраля

oleg.bob

Жесть!

12:18 21 февраля

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