Арестован старейший футболист России

Старейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев оказался под арестом в Ижевске, сообщает ИА "Удмуртия". 71-летний бизнесмен принимал участие в официальных матчах чемпионата России и в 2005 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в стране – на тот момент ему было 59 лет.
Бизнесмена, который также являлся президентом ижевского футбольного клуба "Союз-Газпром" ("Газовик-Газпром") и был гендиректором "Спецгазавтотранса" (ныне ПАО "Газпром Спецгазавтотранс"), подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору с группой лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
SS-1525-Sergey
Уж думал Симоняна взяли, по заголовку судя. Даже фраза вырвалась: "Давно пора!". Лишних двадцать лет кресло протирает, ан нет!
21:53 21 февраля
Alex.S
Помню этого типа. Пользовался своим служебным положением. Как и Фетисов, который сам себя выпустил на лед в игре со СКА,
13:27 21 февраля
баламошка
Газпром. Чего ещё от них ждать?
13:15 21 февраля
oleg.bob
Жесть!
12:18 21 февраля