Арестован старейший футболист России

Старейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев оказался под арестом в Ижевске, сообщает ИА "Удмуртия". 71-летний бизнесмен принимал участие в официальных матчах чемпионата России и в 2005 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в стране – на тот момент ему было 59 лет.

Бизнесмена, который также являлся президентом ижевского футбольного клуба "Союз-Газпром" ("Газовик-Газпром") и был гендиректором "Спецгазавтотранса" (ныне ПАО "Газпром Спецгазавтотранс"), подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору с группой лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.