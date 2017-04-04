Андрей Будогосский: "В отставку я не подавал"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский опроверг информацию о своей отставке. Ранее в СМИ сообщалось о том, что руководитель подал заявление об уходе с занимаемой должности.

– Это все изыски и происки доброжелателей, – говорит Будогосский. – Могу вас заверить, что сижу за столом, в своем уютном кресле и занимаюсь текущей деятельностью, связанной непосредственно с нашей работой. И пока не собираюсь привставать с этого кресла, чтобы никто не выкатил, как это было с Хрущевым, когда он уехал отдыхать. Никакого заявления никому не подавал. Если когда-то это и возникнет, пресса окажется перед фактом, а не перед домыслами. (Сергей ЕГОРОВ)