Александр Шпрыгин: "Маркин отразил ситуацию однобоко, а у правды две стороны"

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин отреагировал на критику главы комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимира Маркина.

Маркин подчеркнул, что Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), ранее входившее в РФС, не выполнило своих функций. По его словам, на чемпионате Европы-2016 ВОБ не сумело сделать ничего, кроме организации шествий.

– Решение об исключении ВОБ из РФС было принято 24 сентября, – приводит "Р-Спорт" слова Маркина. – Тем самым эксперимент по привлечению самих фанатов к профилактике радикализма в своей среде был признан не вполне удачным. Хотя любой опыт, в том числе негативный, важен.

– ВОБ не создавался с целью профилактики экстремизма, футбольного насилия и всего прочего, – говорит Шпрыгин. – ВОБ создавался для организации поддержки сборных команд страны, для защиты интересов болельщиков, чем на протяжении 10 лет организация успешно занималась. Кроме того, Владимир Иванович не стал давать оценки работе предыдущего состава комитета по безопасности и работе с болельщиками, однако сделал это в отношении деятельности ВОБ. Считаю, что он отразил ситуацию однобоко и, как опытный человек, должен понимать, что у правды две стороны. Есть и мнение другой стороны.

Летом Владимир Иванович всячески заступался за российских болельщиков во Франции, а теперь те, кто оттуда вернулись, стали для него почему-то плохими, – продолжает Шпрыгин. – Хотя оценка событиям в Марселе была дана в таком ключе, что это недоработка правоохранителей Франции и политические моменты. Большинство задержанных невиновны. Непонятно, почему он отделил ВОБ от других болельщицких объединений, нельзя отделять футбол от болельщиков. Например, тот же член ЦС ВОБ Максим Коротин получил лицензию и тренирует детей. И в футболе понимает не меньше специалистов. Кто-то по молодости нарушал правила поведения, но это не значит, что такие люди меньше любят футбол. Было бы хорошо, если бы Владимир Иванович выслушивал и другую сторону и учитывал оба мнения при принятии решений в дальнейшем. (Сергей ЕГОРОВ)