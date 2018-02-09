Алаев вошел в рабочую группу УЕФА по развитию стратегии

Исполняющий обязанности президента РФС и глава комитета УЕФА по пляжному футболу и мини-футболу Александр Алаев вошел в Рабочую группу по развитию стратегии Союза европейских футбольных ассоциаций.

- Мы все в УЕФА говорим на одном языке, разделяем одни и те же принципы, - цитирует пресс-служба РФС Алаева. - Я ценю опыт совместной работы с коллегами из других ассоциаций. Очень важно работать над развитием футбола не только в своей стране, но и во всей Европе. Только так мы сможем делать интересный для зрителей продукт и продвигать спорт.

Отмечается, что к 2023 году перед УЕФА стоит цель - стать самой современной и инновационной спортивной организацией в мире, при этом сохранив футбол как самый популярный в мире вид спорта. Задача рабочей группы УЕФА по развитию стратегии заключается в том, чтобы "сформулировать и согласовать основные принципы, приоритеты и вехи". Ее первая встреча состоялась 6 февраля. В состав группы вошли члены исполнительного комитета УЕФА и руководители ряда национальных ассоциаций.