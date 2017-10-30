Жамалетдинов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочного турнира чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией (Ереван, 10 ноября, 14.00 мск) и контрольный поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября, 20.30 мск). В заявку попали нападающие ЦСКА Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

В итоговый список вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень").

Защитники: Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – "Спартак-2"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец").

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").