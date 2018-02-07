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Юрий Ветоха: "Футболист из Крыма впервые вызван в сборную России"

Юрий ВЕТОХА. Фото пресс-служба Главы Республики Крым
Юрий ВЕТОХА. Фото пресс-служба Главы Республики Крым

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сказал, что впервые в одну из юношеских сборных России получил приглашение игрок с полуострова. Речь идет о воспитаннике ДЮСШ "Евпатория" Николае Толстопятове 2002 года рождения, который был зачислен в детскую академию московского "Спартака".

- У нас уже есть победы, - цитирует "Р-Спорт" Вехоту. - Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180207/1132142194.html

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