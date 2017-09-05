Тренер молодежной сборной Гибралтара: "Готовы дать отпор команде России"

Старший тренер молодежной сборной Гибралтара Аарон Аскес накануне матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 c Россией отметил, что его команда готова дать отпор сопернику. Игра состоится 5 сентября в Туле и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Мы понимаем, что нам предстоит провести тяжелый, жесткий матч, потому что сборная России – хорошая, сильная команда, - цитирует пресс-служба РФС Аскеса. - Но мы серьезно готовимся к этой встрече. Мы готовы дать отпор нашему сопернику и надеемся, что у нас получится заработать хотя бы одно очко на этом выезде, то есть сыграть с россиянами вничью. Мы будем рады такому результату! Кого я могу назвать лидерами нашей команды? Одним из них, бесспорно, является полузащитник Грэм Торилья, который также принимает участие в этой пресс-конференции. На матч с Россией мы приехали в боевом составе, с лучшими футболистами. Наша команда обладает собственным стилем игры, и в завтрашней встрече мы сделаем ставку на технику.