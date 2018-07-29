Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию

Сборная Португалии стала победительницей юношеского чемпионата Европы, который проходил в Финляндии. В финале команда с Пиренейского полуострова обыграла Италию (4:3 – доп. время).

В составе проигравших дублем отметился Мойзе Кин, еще один мяч на счету Джунлуки Скамакки. У победителей дважды отличился Жоау Филипе. Еще по голу на счету Франсишку Тринкана и Педру Коррейи.

Лучшими бомбардирами юношеского Евро-2018 стали Филипе и Тринкан.

Для португальцев этот титул стал четвертым в истории в юношеском футболе. Ранее они побеждали на турнирах в 1961, 1994 и 1999 годах.

В современном формате с возрастным ограничением до 19 лет чемпионаты Европы проходят с 2002 года. За 16 лет португальцы ни разу не становились чемпионами - в 2014 и 2017 году они проигрывали в финале, а в 2013 и 2016 годах становились бронзовыми призерами.

Чемпионат Европы U19

Финал

Италия – Португлия 3:4 (0:1, 2:2)

Голы: Филипе (0:1), 45+1. Тринкан, 72 (0:2). Кин, 75 (1:2). Кин, 76 (2:2). Филипе, 104 (2:3). Скамакка, 107 (3:3). Коррейа, 109 (3:4).

29 июля. Сейняйоки. OmaSP Stadion.