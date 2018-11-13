Россия упустила победу над Латвией в отборе юношеского Евро

Сборная России сыграла вничью с Латвией в отборочном турнире юношеского чемпионата Европы-2019. 16 ноября россияне встретятся с Кипром.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет

Группа 11

Россия - Латвия - 1:1 (1:0)

Голы: Агаларов, 31 (1:0). Киршс, 90+2 (1:1).

Россия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Маслов, Москвичев (Великородный, 79), Цесь, Умяров, Игнатов (Янов, 61), Жиронкин (Колесниченко, 46), Халназаров, Агаларов (Прошляков, 46).

Предупреждения: Маслов, 88. Мартынов, 90+4.

Судья: Нильсен (Норвегия).

13 ноября. Пафос. Стадион "Пафиакос".