Россия победила Армению, встреча завершилась массовой потасовкой

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 Россия одержала победу над Арменией – 2:1. В составе россиян по голу забили Зелимхан Бакаев и Александр Зуев. За армян отличился Эмиль Егиазарян.

Уже в добавленное время произошел жесткий стык с участием полузащитника "Рубина" Рифата Жемалетдинова, который привел к потасовке возле скамеек запасных. В результате этого Жемалетдинов и игрок сборной Армении Нарек Петросян получили по желтой карточке.

Отметим, что после конца матча футболисты продлжили высказывать друг другу претензии.

После этой встречи Россия воглавила группу 7. В активе команды 10 очков. У сборной Сербии, которая находится на втором месте, 9 очков и одна игра в запасе.

Чемпионат Европы-2019 U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Армения U21 - Россия U21 - 1:2 (0:1)

Голы: Бакаев, 25 - угловой (0:1). Зуев, 48 (0:2). Егиазарян, 69 (1:2).

Армения U21: Авагян, Амбарцумян, Карташян, Саргсян, Петросян, Акопян (Аракелян, 66), Айрапетян, Кочарян, Егиазарян (Маргарян, 76), Варданян (Агекян, 51), Аветисян.

Россия U21: Лещук, Рассказов, Лихачев, Чернов, Шакуро, Зуев (Жемалетдинов, 69), Ланин, Жигулев, Обляков (Фомин, 83), Бакаев, Мелкадзе (Чалов, 65).

Предупреждения: Егиазарян, 40. Ланин, 47. Петросян, 90+3. Жемалетдинов, 90+3.

Судья: Попов (Болгария).

10 ноября. Ереван. Стадион "FFA Academy Stadium".

Турнирная таблица здесь