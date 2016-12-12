Экс-форвард столичного "Динамо", а ныне калининградской "Балтики" Павел Соломатин отверг предположения в том, что во время карьеры в московском клубе он употреблял марихуану.

В опубликованной переписке экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова утверждается, что в пробе игрока молодежной сборной России 20 мая 2014 года на учебно-тренировочном сборе в Новогорске обнаружено "огромное количество марихуаны". Предположительно, это может быть Павел Соломатин – никаких других форвардов "Динамо" на сборе тогда не было.

– Никак не хочу комментировать ситуацию. Я действительно тогда ушел с тренировки (на сборе молодежной команды. – Прим. С.Е.) из-за болей в спине. А то, что пишут в интернете… Я сам много нового узнаю. Если честно, что тут врать, действительно заболела. Из-за этого я и уехал, – сказал Соломатин.

Полностью интервью Соломатина и подробности – по ссылке