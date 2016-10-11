Николай Писарев: "Отборочный цикл на Euro-2017 для молодежной сборной России получился очень грустным"

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) назвал очень грустным итоги для своей команды. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– К сожалению, мы давно потеряли турнирную мотивацию, но тем не менее, ребята старались проявить свои лучшие качества – где-то получилось, где-то нет, – цитирует ТАСС Писарева. – Сегодня был хороший первый тайм, а во втором у нас многое не получилось. Поэтому 1:1 – счет по игре.

Цикл получился очень грустный. Тем не менее, мы проверили большую группу футболистов 1994-95 года рождения. С Германией мы играли с шестью ребятами в составе 1996 года рождения. Мы смотрим вперед.