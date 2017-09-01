Никита Симонян: "Молодежная сборная? Я не доволен ни игрой, ни результатом"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что молодежная сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года с командой Армении (0:0) не показала ни качественной игры, ни результата.

Следующий матч Россия проведет против Гибралтара. Игра состоится 5 сентября на стадионе "Арсенал" в Туле.

- Главный тренер заявил, что он доволен игрой своей команды, - цитирует ТАСС Симоняна. - Но мое мнение таково: я не доволен ни игрой, ни результатом. В агрессии команды проглядывала начальная необученность - это касается детско-юношеского футбола, технико-тактического образования - потому что мы не могли взломать более-менее насыщенную оборону.

Будем надеяться, что следующие матчи наша команда проведет лучше.