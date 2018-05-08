Молодежная сборная России сыграет с командой Кипра

Молодежная сборная России сыграет два контрольных матча с командой из Кипра и "Гранадой" в рамках сбора, который пройдет с 14 по 20 мая. Как сообщил старший тренер команды Евгений Бушманов, это хорошая возможность для игроков почуствовать друг друга на поле.

– Для нас каждый сбор важен, мы не так часто собираемся, – цитирует официальный сайт РФС Бушманова. – Для ребят это хорошая возможность почувствовать друга друга на поле, наиграть определенные связки, ощутить себя единой командой. В преддверии решающих осенних матчей в отборочном цикле чемпионата Европы-2019 до 21 года этот сбор нам крайне необходим. Хорошо, что удалось договориться о контрольном матче на уровне сборных – с Кипром. В предстоящих поединках, в первую очередь, будем отталкиваться от себя, важно увидеть, в чем нам нужно прибавлять в своей игре.

Всреча с испанской командой пройдет в Кампоаморе 17 мая, а с Кипром молодежная сборная сыграет дома, матч состоится 20 мая в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в 14.00 по московскому времени.