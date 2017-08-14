Митрюшкин, Баринов, Чалов и Игнатьев - в расширенном составе молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) c Арменией (Москва, 31 августа) и Гибралтаром (5 сентября, Тула). В преддверии этих игр команда будет тренироваться на стадионе "Локомотив". Всего в список вошел 31 футболист. Окончательный состав из 23 игроков будет оглашен позднее.

Расширенный состав молодежной сборной России:

вратари – Игорь Лещук ("Динамо"), Александр Максименко ("Спартак"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники – Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – "Спартак-2"), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Томас Рукас ("Зенит-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань");

полузащитники – Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

нападающие – Алексей Гасилин ("Амкар"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Федор Чалов (ЦСКА).