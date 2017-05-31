Гол спартаковца Сакалы помог Замбии выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Сборная Замбии обыграла Германию в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет - 4:3. Немцы открыли счет на 37-й минуте - отличился Филипп Окс. Во втором тайме африканцы забили трижды - на 50-й минуте счет сравнял Эммануэл Банда, на 68-й нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала вывел свою команду вперед, а на 86-й Энок Мвепу закрепил преимущество. Однако Германия в оставшееся время смогла забить дважды - на 89-й гол забил Суат Сердар, а на 90+4-й - Джонас Арвейлер. Победу же Замбии принес точный удар Шемми Майембе на 114-й минуте.

Отметим, что для Сакалы, замененного на 102-й минуте, сегодняшний гол стал третьим на турнире в четырех матчах. Ранее он забивал Португалии и Ирану.

В 1/4 финала Замбия сыграет с победителем пары Франция - Италия.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

1/8 финала

Замбия - Германия - 4:3 д. в. (0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Окс, 37 (0:1). Э. Банда, 50 (1:1). Ф. Сакала, 68 (2:1). Мвепу, 86 (3:1). Сердар, 89 (3:2). Арвейлер, 90+4 (3:3). Майембе, 114 (4:3).