Федор Чалов: "Гол в ворота Гибралтара - награда за старание"

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов доволен тем, что ему удалось забить мяч в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против Гибралтара (3:0). Также форвард поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду на стадионе "Арсенал" в Туле.

- Не удавалось сначала забить, но затем, видимо, за старание меня наградили забитым мячом, этим доволен, - цитирует ТАСС Чалова. - При такой поддержке приятно играть, за что хочется сказать большое спасибо болельщикам. В такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им.