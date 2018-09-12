Евгений Бушманов: "Скопинцев и Баринов? В молодежке нужны футболисты, которые хотят играть"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" после поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы рассказал, почему в команду не были вызваны Дмитрий Скопинцев​ и Дмитрий Баринов.

– Почему в сборную вообще не вызваны Скопинцев и Баринов?

– Они в свое время были в команде. Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.

– А они, по-вашему, не хотят? Не увидели желания.

– Как вам сказать...

– Как есть.

– Слушайте, нам нужны футболисты, которые готовы отдаваться на поле за сборную. (Виталий Айрапетов)

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