Евгений Бушманов: "Скопинцев и Баринов? В молодежке нужны футболисты, которые хотят играть"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" после поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы рассказал, почему в команду не были вызваны Дмитрий Скопинцев и Дмитрий Баринов.
– Почему в сборную вообще не вызваны Скопинцев и Баринов?
– Они в свое время были в команде. Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.
– А они, по-вашему, не хотят? Не увидели желания.
– Как вам сказать...
– Как есть.
– Слушайте, нам нужны футболисты, которые готовы отдаваться на поле за сборную. (Виталий Айрапетов)