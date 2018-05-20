Евгений Бушманов – об игре с Кипром: "Удаление сказалось в лучшую сторону"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подвел итоги игры с Кипром (3:0), а также рассказал, как прошли сборы.

- Матч получился непростой. Погодные условия и состояние поля не позволяли играть в тот футбол, который мы планировали, - цитирует официальный сайт РФС Бушманова. - Мяч застревал во многих зонах, из-за этого тормозилась игра, не все получалось в атаке. Хотя даже в первом тайме мы создали около трех хороших голевых моментов. Под конец первого тайма на ровном месте получили удаление. Конечно, оно сказалось, но, как ни странно, в лучшую для нас сторону. Команда стала играть более внимательно, рационально, в результате чего мы забили три мяча и одержали победу.

Если подводить итоги сбора, считаю, он прошел достаточно плодотворно. Мы посмотрели в деле практически всех ребят, которые были у нас в распоряжении. Как вы можете видеть, у нас в команде регулярно появляются новые игроки, которые достаточно хорошо проявляют себя. Каждый сбор, каждая игра – небольшой шажок вперед для нас в плане улучшения взаимодействия, взаимопонимания в обороне и в атаке. Мы работаем над улучшением своей игры, и майский сбор пошел нам на пользу.

Отметим, что в следующий раз команда соберется для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы-2019 со сборной Сербии. Игра состоится 11 сентября.